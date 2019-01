Bơm nước vào heo trước khi đưa đi giết mổ, bị bắt quả tang

Sáng 25.1, ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Nguyễn Thuế Duy (29 tuổi, ngụ xã Minh Đức, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi tổ chức cho công nhân bom nước vào heo trước khi chuyển đến lò giết mổ.

ẢNH: BĂC BÌNH Lực lượng chức năng xử phạt 70 triệu đồng đối với chủ lô hàng

Trước đó, tối 24.1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, kiểm tra cơ sở trung chuyển heo trên địa bàn ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ tại địa phương) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 người đang bơm nước vào heo trước khi vận chuyển đi giết mổ. 4 người bị bắt quả tang bơm nước vào heo đều là người làm thuê cho Nguyễn Thuế Duy. Duy thuê chỗ cơ sở bà Giàu để làm nơi thu gom và trung chuyển heo.

Các công nhân khai nhận Duy đã "chỉ đạo" bơm nước vào heo. Vào thời điểm trên, tại cơ sở trung chuyển có 130 con heo, trong đó có 21 con đã bị bơm nước đang đưa lên xe tải chuẩn bị chở đến lò giết mổ gia súc để tiêu thụ.