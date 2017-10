Ngã tư Bốn Xã (giáp ranh giữa Q.Bình Tân và Q.Tân Phú, TP.HCM) từ lâu hình thành chợ tự phát, bán sỉ, lẻ các thực phẩm tươi sống. PV Thanh Niên ghi nhận tại đây hai đêm cho thấy, cảnh sơ chế, vận chuyển thịt heo rất mất vệ sinh. Thịt heo được những người chạy xe máy đưa về tập trung tại các sạp dọc vỉa hè đường Lê Văn Quới, hương lộ 2, để dưới nền gạch hoặc tấm nhựa trên nền đất để người bán chia cho các mối tới lấy. Càng về sáng, càng nhiều người buôn bán nhỏ từ các quận Tân Phú, Bình Tân, quận 11, 10... tới đây lấy thịt heo về bán lại.

[VIDEO] Hãi hùng 'công nghệ' mổ heo lậu siêu bẩn trên nền đất, lề đường

Theo chân những người vận chuyển thịt đến chợ nói trên, PV Thanh Niên nhận thấy nguồn thịt cung cấp cho chợ là từ các lò mổ ở con hẻm 754 Tân Kỳ-Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân; trong con hẻm trên đường 1A tổ 10, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh...

Rạng sáng 21.10, PV Thanh Niên đi cùng tổ công tác liên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM kiểm tra các điểm giết mổ heo lậu cung cấp cho khu vực chợ tự phát nói trên. Lò mổ không số, hẻm 754 Tân Kỳ-Tân Quý, là căn nhà lụp xụp được phân làm hai lò giết mổ. Một lò do chị Phạm Thị Lạt (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) nhận làm chủ, khi lực lượng chức năng ập vào nhóm người làm tại đây đã mổ 3 con heo (trên 70 kg/con). Một lò do anh Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) làm chủ cũng đang giết mổ heo. Tại hai lò này còn nhốt tổng cộng 30 con heo (90 - 100 kg/con) chờ giết mổ. Điều kiện ở hai lò mổ này rất mất vệ sinh. Thịt heo thành phẩm chất từng đống lẫn lộn với lông, phân, lòng heo; đáng chú ý là số heo chờ giết mổ nằm li bì... Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính. 30 con heo còn sống được đưa về lò mổ ở Q.Bình Tân lưu giữ chờ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm dịch lại.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác kiểm tra địa điểm giết mổ heo lậu tại nhà không số (tổ 10, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B). Tại đây cũng đang giết mổ heo trên nền đất dơ bẩn. 13 con heo nhốt ở đây có biểu hiện bị tiêm thuốc an thần. Ông Nguyễn Văn Quốc (quê Bình Định), nhận là chủ lò, không xuất trình được giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số heo này. Đoàn lập biên bản vi phạm hành chính; đưa 13 con heo về lò giết mổ Q.Bình Tân nuôi nhốt và lấy mẫu xét nghiệm.

Lò mổ lậu hoạt động 10 năm nay ! Đến trưa 21.10, đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất thủ tục đưa 43 con heo nói trên vào lò giết mổ ở Q.Bình Tân để lấy mẫu xét nghiệm. Theo cơ quan chức năng, mỗi điểm giết mổ heo lậu nói trên hằng ngày cung cấp hơn 1 tấn thịt heo cho chợ tự phát ở ngã tư Bốn Xã. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đây là lần thứ 3 trong năm 2017, lò mổ heo trái phép tại tổ 10, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh bị chi cục xử phạt. Từ 2007 đến nay, đoàn liên ngành liên tục phát hiện, bắt quả tang cơ sở này giết mổ heo lậu không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Sau mỗi lần xử phạt, đoàn liên ngành có mời cán bộ xã, huyện đến chứng kiến và giám sát về sau. Nhưng qua 10 năm, lò mổ heo trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động. Tương tự, hai lò mổ lậu tại hẻm 754 Tân Kỳ-Tân Quý hoạt động từ lâu nhưng vẫn không bị chính quyền địa phương xử lý.



Công Nguyên - Tiểu Thiên