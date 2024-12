Hướng tới tòa án điện tử, người dân hưởng lợi

Phần mềm hỗ trợ tranh tụng, làm sáng tỏ chứng cứ tại tòa

TAND Q.1 hiện đã triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ tranh tụng tại các phiên xét xử dân sự và hình sự. Đây là phần mềm do TAND Q.1 tự xây dựng, có chức năng trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa trên màn hình công khai tại phòng xử án, cấp quyền truy cập, chia sẻ hồ sơ trực tiếp cho những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Ưu điểm của phần mềm hỗ trợ tranh tụng là chạy trên máy tính bảng, phù hợp cho các đương sự, LS, hay người tiến hành tố tụng tương tác như so sánh tài liệu, phóng to, thu nhỏ, đánh dấu, vẽ lên trên các tài liệu chứng cứ đã được số hóa do thư ký phiên tòa chuẩn bị sẵn hoặc do các bên giao nộp tại phiên tòa nếu được sự đồng ý của HĐXX. Thư ký tòa chủ động điều phối chứng cứ, tài liệu, tránh làm lộ hay vô ý trưng ra các tài liệu khi chưa cần công bố trong phiên tòa. Theo đó, LS, Viện kiểm sát, đương sự sẽ cùng tranh tụng một cách trực quan nhằm làm sáng tỏ các chứng cứ do mình cung cấp.