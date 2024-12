Xây dựng văn hóa giao thông

Như Thanh Niên đã thông tin, cảnh tượng dễ thấy trong giờ cao điểm tại TP.HCM là các phương tiện lấn làn, chạy ngược chiều, leo vỉa hè, tìm mọi cách vượt xe khác. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc; tai nạn giao thông (TNGT), va chạm dễ dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản, xử lý 38.039 trường hợp tài xế vi phạm liên quan đến các hành vi không đi bên phải theo chiều đi, chạy ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường quy định.

Theo quy định, người điều khiển xe 2 bánh khi lưu thông không đúng phần đường, làn đường, chạy vào đường cấm sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) 1-3 tháng. Nếu các hành vi vi phạm này mà gây TNGT thì sẽ bị phạt tiền 4-5 triệu đồng, tước GPLX 2-4 tháng.

"Sáng nào cũng phải né"

Bức xúc trước tình trạng xe chạy ngược chiều, lấn làn… bạn đọc (BĐ) Cường Huỳnh kể: "Mỗi sáng, tôi lái xe chở sếp đi qua giao lộ từ Lãnh Binh Thăng qua Ông Ích Khiêm, lần nào cũng phải né hàng dài những người chạy xe máy ngược chiều con lươn cứng, làm mình vừa né xe máy ngược chiều, vừa né xe máy đi đúng đường bên phải mình, rất nguy hiểm! Mong cơ quan chức năng phạt thật nặng những người thiếu ý thức chạy xe máy ngược chiều".

Xe máy leo vỉa hè trên QL1 (Q.Bình Tân, TP.HCM) ẢNH: TRẦN KHA

BĐ Phạm Thành Trung phản ánh: "Đường Bạch Đằng (từ hẻm Long Vân Tự đến Đinh Bộ Lĩnh) sáng nào cũng có một lượng lớn xe máy ngang nhiên chạy một chiều, đã vậy còn rất hay "thái độ" nữa. Nhưng không thấy xử lý?". BĐ Đuc Hoang Nguyen thì nhận xét: "Tình trạng chạy xe lấn làn và leo vỉa hè là rất phổ biến. Nó gây mất trật tự và nguy hiểm cho người đi bộ. Đây là hành vi giao thông rất kém văn minh".

Trong khi đó, BĐ Viễn Khánh Lương cho rằng: "Chạy ngược chiều mà bị phạt có 1,8 triệu đồng và tước GPLX có 2 tháng, hèn chi nhiều người không sợ. Thiết nghĩ nên tăng nặng đối với lỗi này mới thay đổi được ý thức giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe, khi đường đang đông, đang kẹt mà cứ cố chạy ngược chiều để chen lên".

Khó cũng phải làm ngay

Nói về lý do nhiều người chạy ngược chiều, lấn làn, leo vỉa hè, nhiều BĐ than phiền khi mà làn cho xe máy bị xe lớn lấn hết. BĐ Thanh Vinh than thở: "Xe máy lỗi 1, thì các phương tiện 4 bánh, xe tải lỗi 10. Nhất là trên các tuyến quốc lộ. Khổ thân cho những người đi xe máy khi bị các loại ô tô lấn hết phần đường". BĐ Tuấn Nguyễn cũng bức xúc kể: "Tôi đi làm hằng ngày có nhận xét rằng nguyên nhân kẹt xe không phải do phương tiện di chuyển quá đông mà là do xe buýt gây ra. Xe buýt chạy vô tội vạ, chắn hết lối đi của xe 2 bánh, khiến xe 2 bánh không thể di chuyển được nên kẹt xe thôi... Không biết mọi người có nhìn thấy điều này không?".

Đáp lại, BĐ Tu No Bi cho biết: "Nhiều xe máy muốn phóng làn nào thì phóng, đang ở làn ngoài phóng một cái ào vô làn trong, luôn tìm mọi cách "điền vào chỗ trống", điền vào "điểm mù" của xe lớn. Nếu ai không tin xin một lần lên ngồi trong cabin của xe lớn (30 chỗ trở lên hoặc xe tải nhé), ngồi cạnh bác tài ấy, rồi xem xe máy ở phía trước chạy thế nào".

"Khi ra đường, ý thức của người tham gia giao thông là quan trọng nhất. Cứ mới ùn ứ một chút là mạnh ai nấy chạy lấn làn, leo vỉa hè, chạy ngược chiều ngay…, chỉ càng làm cho tình hình ùn tắc, kẹt xe thêm nghiêm trọng, giao thông hỗn loạn ngay. Phải thay đổi được ý thức, xây dựng cho được văn hóa giao thông, dù rất khó nhưng rất cần thiết, phải làm ngay. Phải bắt đầu từ mỗi người và cả xã hội vào cuộc thì mới làm được", BĐ The Minh ý kiến.

Đồng quan điểm, BĐ Tiến Nguyễn Trọng viết: "Hãy bắt đầu từ thầy dạy lái ô tô, dạy chạy đúng làn đường, rẽ đúng chỗ..., phải có văn hóa nhường nhịn khi tham gia giao thông...". BĐ Ngọc Hồ đề xuất: "Vấn đề văn hóa giao thông nên đưa vào giáo án khi học bằng lái xe. Xem đây là môn học bắt buộc. Sau một thời gian thì mới có chuyển biến được...". BĐ Hoang Lan nêu: "Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phải phạt thật nặng, thật nghiêm thì mới xây dựng được văn hóa giao thông".