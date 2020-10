Bỗng dưng thành giám đốc công ty... 'ma': Công an TP.HCM vào cuộc điều tra

Liên quan loạt bài điều tra Bỗng dưng thành giám đốc công ty... “ma” , ngày 30.9, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên, đề nghị báo cung cấp chứng cứ, thông tin để đơn vị vào cuộc điều tra về đường dây mua bán công ty “ma”.

Cán bộ Phòng PC03 cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Thanh Niên, đơn vị sẽ có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an TP.HCM; đồng thời đề xuất, mở rộng điều tra về đường dây mua bán công ty “ma” mà Thanh Niên phản ánh

Trưa cùng ngày (30.9), anh T.H.Q.H (32 tuổi, quê Long An, người bỗng dưng thành giám đốc công ty “ma”) cho hay, Công an Q.12 (TP.HCM) đã mời anh lên trụ sở làm việc. “Hôm qua (29.9), tôi đến trụ sở Công an Q.12 trình báo sự việc. Cán bộ công an tiếp nhận và cho biết đơn vị sẽ vào cuộc điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho tôi”, anh H. nói.

Trước đó, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Bỗng dưng thành giám đốc công ty... “ma” (từ ngày 21 - 25.9), nội dung phản ánh về trường hợp anh T.H.Q.H bị mất giấy CMND. Sau đó anh H. trở thành giám đốc; thành viên góp vốn tiền tỉ của 2 công ty “ma”.

Phát hiện sự việc, anh H. đã liên tục đến Sở KH-ĐT TP.HCM; Chi cục Thuế khu vực Q.12 - H.Hóc Môn; Công an Q.12... khoảng 30 lần để trình báo, đề nghị xử lý, nhưng vụ việc vẫn không được các cơ quan chức năng giải quyết.