Buộc di dời bến thủy không phép trước ngày 15.8

Ngày 10.8, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã chỉ đạo Đoàn liên ngành đường thủy nội địa thông báo với Công ty CP Công trình - Xây dựng Hồng Lâm (gọi tắt là Công ty Hồng Lâm) phải di dời bến thủy không phép dưới dạ cầu Khánh An (xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau).