Buổi sáng tang thương nơi phố huyện

Thời điểm này, xe ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Năm, biển số 19B - 00918 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi), trú tại xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) điều khiển, chở 24 khách chạy hướng TP.Pleiku (Gia Lai) - Đắk Lắk.

Theo tường trình của tài xế xe khách, khi đi đến Km 1634 + 500 quốc lộ 14 thuộc khu vực thị trấn Chư Sê, thì thấy một người đàn ông điều khiển xe mô tô chuyển làn đường đột ngột từ trái qua phải. Tài xế xe khách đạp phanh đột ngột, đồng thời bẻ lái để tránh mô tô. Nhưng do đường mưa trơn, nên xe khách trượt vào lề phải tông vào một số hộ buôn bán và đi chợ.

Hậu quả, 3 người chết tại chỗ: bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi), ông Phạm Văn Thái (44 tuổi) và bà Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi), đều trú tại thị trấn Chư Sê.

Hai người bị thương nặng: bà Nguyễn Thị The (61 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê) và bà Lê Thị Hiền (54 tuổi, trú tại xã Ia Pal, H.Chư Sê) phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, bà The đã tử vong tại bệnh viện do những vết thương quá nặng như giập ngực, phổi, bể xương chậu… Hiện sức khoẻ bà Hiền tạm ổn và đã qua cơn nguy kịch.