BV tỉnh dừng nhận bệnh, phòng khám tư đóng cửa, người Quảng Trị khám bệnh chỗ nào?

Trước đó, ngày 7.8, Sở Y tế Quảng Trị cũng đã có văn bản quy định tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang tham gia công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân kể từ 0 giờ ngày 8.8.

Các thông tin trên đã làm cho không ít người dân Quảng Trị lo lắng, đặc biệt là những người có sức khỏe yếu, hay đau ốm…, không biết việc khám chữa bệnh sẽ thực hiện như thế nào?

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 12.8, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, đã trấn an: Tất cả mọi người dân Quảng Trị khi có vấn đề về sức khỏe vẫn có thể đến khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế thành phố, thị xã, huyện…

“Sở dĩ phải đóng cửa thêm các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân là bởi vì những nơi này không đảm bảo an toàn, không có phân luồng, không kiểm soát được việc phòng chống Covid-19. Vừa qua, cũng có 1 phòng khám tư nhân liên quan đến bệnh nhân số Covid-19 số 861, chúng tôi phải cho cách ly hàng loạt F1 . Riêng đối với các trung tâm y tế, chúng tôi đã cho kích hoạt thực hiện theo tiêu chuẩn bệnh viện an toàn trong chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế nên mọi người có thể an tâm hơn khi đến đây”, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị nhấn mạnh.