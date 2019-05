Cả Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La 'nhúng chàm'

6/8 bị can trong ngành giáo dục

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Sơn La, 8 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 đều là thành viên của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Trong số này có tới 6 bị can công tác trong ngành giáo dục Sơn La, trong đó có ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở.

Năm 2018, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La gồm 3 người thì đều được xác định là có “nhúng chàm”. Cụ thể, Phó giám đốc Trần Xuân Yến là bị can trong vụ án đã lợi dụng chức vụ được giao để sửa chữa, nâng điểm cho 13 thí sinh.

Cấp trên của ông Yến là ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT, cũng được xác định là có liên quan khi đã chuyển danh sách 8 thí sinh thuộc dòng dõi “trâm anh thế phiệt” ở Sơn La để cấp dưới sửa chữa, nâng điểm. Bản thân ông Đức sau khi bị công an triệu tập đã liên tục thay đổi lời khai và chỉ chịu trách nhiệm của người đứng đầu vì để xảy ra nhiều sai phạm ở đơn vị mình quản lý. Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an đã thu thập được không ít lời khai, bằng chứng để chống lại ông Đức.

Người cuối cùng của Ban Giám đốc Sở là ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc, cũng được xác định là có dính líu gian lận điểm thi khi chuyển thông tin con gái mình là thí sinh Nguyễn Hoàng C., SBD 140013... cho Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng (bị can trong vụ án) để sửa điểm. Kết quả, thí sinh Nguyễn Hoàng C. đã được sửa và nâng điểm môn lịch sử 9,5, và địa lý 9,5. Sau khi bị triệu tập, ông Hoàng thừa nhận trước thời điểm chấm thi đã nhờ cấp dưới “xem hộ điểm thi”.

Từ cuối tháng 5.2018, sau khi xảy ra vụ bê bối điểm thi, UBND tỉnh Sơn La đã phải điều động một phó chủ tịch huyện về giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT để tránh tình trạng khủng hoảng cán bộ tại đơn vị này.

Hiệu trưởng, giáo viên, giảng viên cũng dính líu

Kết luận điều tra của cơ quan công an cũng đã chỉ rõ, ngoài các bị can và những người đã nêu trên còn có hàng loạt người khác vốn đang giữ các vị trí trọng trách của ngành giáo dục cũng có vai trò tác động đến việc gian lận điểm.

Cụ thể: ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT chuyển thông tin cá nhân 4 thí sinh để nhờ bị can Trần Xuân Yến tác động. Ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT chuyển thông tin cá nhân của thí sinh Phan Minh H. SBD 140014 cho Trần Xuân Yến để nhờ nâng điểm. Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT chuyển thông tin 2 thí sinh. Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng GD-ĐT H.Phù Yên, chuyển thông tin 1 thí sinh cho bị can Lò Văn Huynh nhờ nâng điểm toán, văn, tiếng Anh với tổng số 22 điểm. Ông Lê Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP.Sơn La, làm người trung gian chuyển thông tin 4 thí sinh để nâng, sửa điểm. Ông Trần Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Cò Nòi, H.Mai Sơn, chuyển thông tin 2 thí sinh cho bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhờ nâng điểm…

Ngoài ra, danh sách những người liên quan có khoảng chục người là hiệu trưởng, giáo viên các trường học hoặc là giảng viên trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra của Công an Sơn La cũng cho biết qua xem xét hành vi của 7 thành viên ban thư ký và 21 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi đều xác định những sai sót ở mức độ khác nhau và sẽ được tiếp tục xem xét.