Cá chết nổi đầy kênh ở Đà Nẵng, mùi hôi thối 'tấn công' khu dân cư

Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chết hàng loạt cây sầu riêng của một hộ trên địa bàn.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, được điều động về giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an kể từ ngày 25.4.2019.