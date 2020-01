Cà Mau: 15 ngày phạt 1,85 tỉ đồng vi phạm an toàn giao thông

Ngày 18.1, tin từ Công an tỉnh Cà Mau , trong 15 ngày tỉnh này phạt 1,85 tỉ đồng vi phạm hành chính về vi phạm giao thông.

Cụ thể từ ngày 1 - 15.1.2020, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tuần tra, kiểm soát và lập biên bản 2.317 trường hợp vi phạm; phạt hành chính, số tiền 1,85 tỉ đồng; tạm giữ 667 xe (26 ô tô), tước 179 giấy phép lái xe (26 ô tô). Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có 269 trường hợp; phạt hành chính số tiền 467,7 triệu đồng, tước 60 giấy phép lái xe trong đó có 8 xe ô tô.

Tuy nhiên, quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm có 17 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của Cảnh sát giao thông, không ký, nhận biên bản vi phạm hành chính. Hiện lực lượng thực thi công vụ đã củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và duy trì thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy. Tập trung vào thời gian cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục chung".