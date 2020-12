Cà Mau: Cấp trùng hàng chục ngàn thẻ BHYT với số tiền hơn 9,7 tỉ đồng

Ngày 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lý giải nguyên nhân bị trùng thẻ BHYT, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, cho biết: "Từ năm 2017 trở về trước, quy trình cấp thẻ, nhiều cơ quan đơn vị quản lý đối tượng khác nhau. Mà quy trình là các đơn vị đó lập danh sách đề nghị in thẻ do Phòng LĐ-TB-XH tham mưu cho UBND huyện, rồi chuyển qua BHXH in. Lúc đó BHXH chưa ứng dụng công nghệ thông tin nên không kiểm soát được, dẫn đến có 1 người được nhiều cơ quan đề nghị in thẻ do họ có con em làm trong ngành quân đội, công an, rồi họ là cựu chiến binh".