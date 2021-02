Cà Mau: Cháu bé hơn 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm ngừa

Theo đó, ngày 4.2, bé N.T.V ( sinh ngày 11.9.2020 ) là con của vợ chồng N.H.C. (41 tuổi) và N.T.T (39 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), được gia đình đưa đến Trạm y tế xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời để tiêm ngừa. Sau khi khám, bác sĩ chỉ định bé V. cần tiêm Combe Five (vắc xin 5 trong 1) mũi 3.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Trần Văn Thời yêu cầu khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của bé V., để có căn cứ xử lý vụ việc nhưng gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi. Lý do gia đình nêu ra, nhiều lần tiêm ngừa trước bé V. cũng có biểu hiện nóng, sốt ; gia đình xác định bé V. tử vong do bệnh lý.