Cà Mau: Cháy xưởng gỗ tối mùng 4 tết, thiệt hại gần 1 tỉ đồng

Khoảng 22 giờ 25 ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý 2020), một xưởng gỗ tại ấp xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) xảy ra cháy, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Lê Văn Định (công nhân xưởng gỗ) đang ngủ trực tại xưởng gỗ thì nghe có tiếng nổ lớn. Anh Định chạy ra xem thì phát hiện đám cháy bốc lên từ khu làm việc của kế toán đơn vị. Anh Định liền truy hô, cùng người dân xung quanh cố gắng dập lửa và điện báo với cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện U Minh và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Do xưởng gỗ chứa một khối lượng gỗ lớn nên hơn 2 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy làm thiệt hại nhiều tài sản, máy móc và nhà xưởng khoảng 700 m2, ước tính ban đầu thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Được biết xưởng gỗ trên của Hợp tác xã Khánh An, do ông Nguyễn Minh Quang (45 tuổi, thường trú khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) làm Giám đốc. Sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo huyện U Minh và xã Khánh An đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 10 triệu đồng để Ban giám đốc Hợp tác xã khắc phục khó khăn ban đầu.