Cà Mau: Công an tuyệt đối không can thiệp, bao che cho người vi phạm ATGT

Ngày 18.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này vừa có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, trong đó có nội dung, lực lượng công an tuyệt đối không can thiệp, bao che, bảo kê cho tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự ATGT.