Cà Mau: Dừng đi tập huấn ở Trung Quốc vì dịch bệnh do virus corona

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh do virus corona, ngày 31.1, UBND tỉnh Cà Mau đã họp khẩn, triển khai cấp bách các kế hoạch phòng, chống dịch trên các địa bàn tỉnh này.

Tạm dừng đoàn công tác của cán bộ đi tập huấn ở Trung Quốc

Theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus corona, tỉnh Cà Mau đã đưa ra 3 tình huống nhằm kịp thời xử lý không để dịch bệnh lây lan, hạn chế ở mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

Cụ thể, đối với nhóm tình huống 1 và 2, tức là chưa xuất hiện hoặc xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Cà Mau thì cần tăng cường công tác truyền thông với mục tiêu để người dân hiểu và phải có ý thức tự phòng ngừa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh này đã chủ trương dừng tất cả các “đoàn ra - đoàn vào”, bao gồm: các đoàn đi công tác, học tập, tham quan, du lịch và lao động… đến các vùng có dịch. Trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 2 lớp đi tập huấn tại Trung Quốc và một lớp dành cho cán bộ đi nghiên cứu, tập huấn trên lĩnh vực y tế và quản lý chính sách xã hội ở Úc. Nhưng trước tình hình trên, tất cả các đoàn này phải dừng ngay kế hoạch đi, đến khi nào hết dịch”, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cần phối hợp với các đơn vị tổ chức du lịch để rà soát, hạn chế các “đoàn ra - đoàn vào” tỉnh Cà Mau.

Cà Mau có 3 khách Trung Quốc ở H.Năm Căn

Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tỉnh Cà Mau đã đón 677 du khách quốc tế, trong đó có hơn 26 khách đến từ Trung Quốc. Số du khách này đã ở rải rác tại 16 khách sạn trên toàn tỉnh. Hiện, còn 3 du khách đến từ Trung Quốc đang lưu trú tại huyện Năm Căn. Còn theo đại diện Cảng Hàng không tỉnh Cà Mau, từ ngày 15.1 đến nay có trên 100 hành khách là người Trung Quốc đến Cà Mau. ng Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo, phải phun đầy đủ hóa chất tiêu độc - khử trùng tại những khách sạn này, đồng thời, ngành chức năng có liên quan cần tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua đó, nắm cho được số người đến từ vùng dịch, nhất là từ Trung Quốc. “Phải nắm lại tất cả những cơ sở trong tỉnh vừa đón du khách lưu trú. Trường hợp, các du khách này vẫn còn lưu trú phải báo ngay cho ngành y tế để tiến hành kiểm tra, giám sát đúng các quy trình cần thiết, nếu có trường hợp nghi ngờ phải tiến hành các biện pháp cách ly, kể cả những người có tiếp xúc với du khách đó”, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo rõ.

Trang bị khẩu trang cho cán bộ tại các điểm 1 cửa

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ đạo, ngày 1.2, tại các điểm nhận - trả kết hành chính, ngành chức năng phải trang bị đầy đủ khẩu trang cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ. “Tại các cơ quan này, ngành chức năng phải có thông báo đầy đủ và cụ thể để người dân nắm được tình hình của dịch bệnh do virus Corona. Khuyến nghị người dân khi đến làm thủ tục hành chính cũng cần đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho chính mình”, ông Hải chỉ đạo.

Việc “cháy” các mặt hàng khẩu trang vì nhu cầu tăng đột biến trong những ngày qua, ông Hải yêu cầu Thanh tra Sở Y tế kết hợp với Quản lý thị trường tại các địa phương cần tập trung quản lý kinh doanh, qua đó, kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh mua bán dược phẩm, thiết bị y tế trên toàn tỉnh. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện kết hợp các đội quản lý thị trường hướng dẫn, khuyến cáo và kiểm tra nguồn gốc trang thiết bị và vật tư y tế đảm bảo đúng chuẩn, chất lượng. Đặc biệt, ngành chức năng phải quản lý giá cả các mặt hàng này, tránh tình trạng ghim hàng chờ tăng giá.. Nếu phát hiện phải xử lý nghiêm.

Trước mắt, ngay trong tối nay, Chủ tịch UBND các địa phương phải triển khai các kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tình hình thực tế địa phương.

Cà Mau chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh do do virus corona. Tỉnh đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Sản – Nhi. Ngoài ra, ở mỗi huyện, thành phố cũng đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh, tất cả đều được trang bị kiến thức và cơ số thuốc để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus corona.