Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam 3 người trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm

Chiều 29.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm trong lúc thu mua tôm của người dân.

3 người bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp gồm: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu).

Ngày 7.5, anh Châu bán tôm cho thương lái nhưng số tôm hao hụt rất lớn so với sự tính toán của anh nhưng không biết nguyên nhân. Sau đó, anh Châu phát hiện hành vi trộm tôm của thương lái khi xem lại các camera an ninh gắn trên các trụ điện.

Clip camera ghi lại thể hiện, nhóm thương lái cố tình dàn cảnh, cân, mua tôm gần mé ao tôm. Họ dùng vật dụng như thùng phuy, giỏ tôm và người nhằm che chắn tầm nhìn của chủ rồi kéo tôm trộm dưới ao. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã cân mua. Từ đó, họ "hợp thức hóa" chuyển tôm trộm được ra xe.

Theo hình ảnh từ camera, nhóm thương lái này đã trộm 38 giỏ tôm, mỗi giỏ từ 30 - 50 kg. Anh Châu báo với Công an anh đã bị mất số lượng tôm khoảng hơn 5 tấn. Đồng thời anh cũng báo camera đã bị gián đoạn thời điểm nhóm thương lái kéo tôm tại ao thứ 2 do mất nguồn điện. Đến khi họ kéo xong ao tôm thứ 2 thì nguồn điện mới có lại và lúc này camera chỉ quay được cảnh họ thu dọn đồ ra về.

Hiện Công an H.Đầm Dơi, tiếp tục mở rộng điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm đồng thời phối hợp với Công an H.Đông Hải, Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) và Công an H.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để truy tìm chủ lưới kéo tên T.L.