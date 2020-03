Cà Mau: Không ký hợp đồng nhưng bảng lương có tên ở Trung tâm VH-TT

Mới đây, UBND H.Thới Bình ( Cà Mau ) có báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo liên quan đến tổ chức cán bộ xảy ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) huyện này; trong đó có việc không ký hợp đồng nhưng có tên trong bảng lương.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Bá Nhẫn, Giám đốc Trung tâm VH-TT H.Thới Bình đã giữ lại những hợp đồng bằng cấp không đúng với đề án vị trí việc làm hợp đồng trong suốt nhiều năm.

Sau đó, UBND H.Thới Bình, Cà Mau đã thành lập tổ xác minh và xác định có tình trạng đúng như đơn thư tố cáo.

Cụ thể, Trung tâm VH-TT huyện được giao 18 biên chế. Hiện tại đơn vị có 17 người, trong đó biên chế 12 người, hợp đồng theo Nghị định 68/CP là 2 người, hợp đồng trong biên chế là 3 người.

Theo báo cáo giải trình của Giám đốc Trung tâm VH-TT, đơn vị hợp đồng lao động đối với bà N.D.H. là hợp đồng thời vụ. Đối với bà K.D.C. là hợp đồng lao động có thời hạn do người tiền nhiệm ký hợp đồng (thời hạn hợp đồng từ ngày 1.7.2011 đến ngày 30.6.2013), khi hết thời gian ghi trong hợp đồng, đơn vị không ký hợp đồng lại đối với bà C.. Tuy nhiên, trong bản lương vẫn còn tên của bà C.

Ngoài ra, Trung tâm VH-TT còn hợp đồng 3 cán bộ làm công tác chuyên môn là ông N.V.T, trình độ chuyên môn trung cấp múa, đại học Văn hóa, vị trí việc làm đạo diễn; bà H.N.Q, trình độ chuyên môn đại học Văn hóa, vị trí việc làm trực bảo tàng; hợp đồng thuê khoán công việc của bà L.T.T chưa đúng quy định, không thể hiện rõ nội dung công việc của bà T. phải làm; đồng thời hằng tháng đều ký hợp đồng thời vụ là chưa đúng với luật Lao động.