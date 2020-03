Cà Mau: Kiến nghị can thiệp vụ án hình sự có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22.5.2018, C.V.N (con ông C.V.D) chở theo người yêu là P.N.H. (cả hai cùng 15 tuổi) vào một nhà nghỉ trên địa bàn. Lúc này, người nhà H. phát hiện và trình báo sự việc đến Công an xã Khánh An. Ông D. sau đó đến trụ sở Công an xã Khánh An để gặp và thỏa thuận với người nhà em H.. Sau thời gian thỏa thuận, người nhà em H. thống nhất khoản tiền bồi thường và nhờ Công an xã Khánh An lập biên bản. Sau đó, ông D. được "gợi ý" bồi dưỡng tiền thì sự việc sẽ không được chuyển lên trên. Sợ con bị bắt nên ông D. đồng ý đưa tiền. Bị can ra giá 20 triệu đồng để sự việc được êm xuôi. Tuy nhiên, do gia đình ông D. có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có được 10 triệu đồng giao cho Nguyễn. Lúc đầu, Nguyễn không nhận nhưng sau đó nhận số tiền trên. Số tiền còn lại, ông D. đi vay mượn tiền của người thân để đưa cho Hưng và Nguyễn. Một người hàng xóm của ông D. biết sự việc trên nên đã hướng dẫn và cùng ông D. làm đơn tố cáo gửi đến ngành chức năng tỉnh Cà Mau. Tháng 9.2019, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng, và Phạm Văn Nguyễn để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.