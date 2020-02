Người mạo danh Tuấn 'khỉ' gọi 'hiệp sĩ' thường xuyên dùng thuốc tâm thần

Công an mời “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lên làm việc về vụ Tuấn Khỉ Liên quan thông tin 1 thanh niên Cà Mau đã nhận mình chính là người mạo danh Tuấn 'khỉ' gọi điện cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đề nghị... dàn xếp đầu thú, ngày 10.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý.

"Công an Cà Mau chỉ phối hợp cùng Công an Bình Dương mời người có liên quan để xác minh làm rõ. Do Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ việc nên hồ sơ vụ việc được chuyển về Bình Dương để xử lý vụ việc tiếp theo", nguồn tin trên thông tin.

Mới trộm tài sản nhưng không xử lý được vì có "giấy chứng nhận tâm thần"

"S.Q.K. có vợ, 1 con, đang sống cùng cha làm nghề thu mua phế liệu và mới đây, S.Q.K. mới thực hiện vụ trộm tài sản nhưng không thể xử lý được vì K. có giấy chứng nhận tâm thần và phải sử dụng thuốc thường xuyên".

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh

Trước đó, S.Q.K. được Công an H.U Minh đưa đi giám định tâm thần, thì có kết quả khiếm khuyết tâm thần.

Được biết, khi mời lên làm việc, S.Q.K. cho biết mình được một người ở "Cần Cuốc" hướng dẫn nội dung để điện và nói với "hiệp sĩ" Hải . Nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thì ở xã ở H.U Minh không có địa danh "Cần Cuốc, mà chỉ có địa danh Đường Cuốc. Nhưng ở Đường Cuốc cũng không có ai tên như S.Q.K. cung cấp.

Mạo danh Tuấn "khỉ" để "chọc phá chơi"

Cuộc sống trong "tâm bão" vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã mời một người lên làm việc để làm rõ về thông tin mạo danh Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ" , 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM), nghi can dùng súng AK bắn chết 4 người ở Củ Chi (TP.HCM), gọi cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải (ở Bình Dương)... đề nghị được gặp vợ con trước khi theo ông Hải đến Cơ quan công an đầu thú.

Làm việc với cơ quan chức năng, S.Q.K cho biết mình đọc báo , biết vụ nghi phạm Tuấn "khỉ" bắn chết người ở Củ Chi. Nên khi biết được số điện thoại của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), K. đã mạo danh mình là Tuấn "khỉ", gọi nhờ ông Hải đưa đi đầu thú. K. cũng khai báo sau khi gọi điện xong, bị vợ la nên gỡ bỏ sim điện thoại.

K. cho biết mục đích mạo danh Tuấn "khỉ" gọi cho ông Hải là để "chọc phá chơi". Nguồn tin của PV Thanh Niên cũng cho biết S.Q.K có trình một giấy chứng nhận tâm thần.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 29.1, Công an huyện Củ Chi nhận tin báo về vụ nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại sòng bạc trong vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Công an huyện Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra, xác định nghi can là Lê Quốc Tuấn.

Khi công tác điều tra, truy bắt tội phạm đang diễn ra, ông Nguyễn Thanh Hải có trình báo đến Công an Bình Dương về việc nhận được điện thoại từ một người xưng là Tuấn "khỉ", nhờ ông Hải hỗ trợ... dàn xếp đầu thú.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an Bình Dương đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xử lý thông tin theo đúng quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi cho ông Hải không phải là nghi phạm Tuấn "khỉ".