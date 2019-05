Cà Mau: Nhân viên nhận hối lộ đi tù, lãnh đạo bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Ngày 12.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lâm Thái Hậu, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau, đã có báo cáo về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng

Theo đó ngày 8.10.2018, Công an TP.Cà Mau bắt quả tang Trịnh Vĩnh Đức, viên chức của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của TP.Cà Mau (Cà Mau) nhận hối lộ. Sau đó, TAND TP.Cà Mau tuyên Trịnh Vĩnh Đức 2 năm tù về tội nhận hối lộ

Báo cáo do ông Hậu ký nêu việc nhận hối lộ là do cá nhân ông Trịnh Vĩnh Đức tự ý thực hiện, lãnh đạo chi nhánh không hề biết trước. Do đó Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau không xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Cà Mau, mà chỉ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như Thanh Niên từng thông tin, vào ngày 3.10.2018, chị K. (ngụ P.6, TP.Cà Mau) đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Cà Mau để chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hưởng thừa kế. Đến khâu trích lục bản đồ địa chính, chị K. gặp ông Trương Vĩnh Đức.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ông Đức nói với chị K. hồ sơ địa chính sổ chủ quyền của chị K. đang làm không có trên hệ thống nên phải thực hiện một quy trình khác từ dưới, rất... lòng vòng. Sau đó, ông Đức xin số điện thoại của chị K..

Chiều 3.10.2018, ông Đức gọi cho chị K. gợi ý đưa từ 3 - 4 triệu đồng thì sẽ giải quyết nhanh hồ sơ của chị. Chị K. lấy lý do nhận làm chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo sự ủy quyền của người khác nên cần trao đổi lại. Sau đó, chị K. báo công an.

Đến ngày 8.10.2018, khi chị K. giao tiền cho ông Đức thì bị lực lượng công an bắt quả tang.