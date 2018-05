Cà Mau phải báo cáo về hàng loạt lô đất giao cho doanh nghiệp không qua đấu giá

Tối 15.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo với đoàn thanh tra của Bộ Tài chính về lý do không tổ chức đấu giá theo quy định đối với các trường hợp tỉnh này đã giao có thu tiền sử dụng đất.

Đối với dự án đầu tư Khu phố thương mại ở P.1, TP.Cà Mau do Công ty CP Vincom Rettail làm chủ đầu tư, theo lý giải của Sở TN-MT là do có chỉ có 1 tổ chức là Công ty CP Vincom Rettail tham gia đấu giá. Vì vậy, căn cứ điểm c, Điều 18 Luật đất đai năm 2013, UBND tỉnh ban hành công văn chấp thuận giao đất cho đơn vị trên để thực hiện dư án đầu tư Trung tâm thương mại mà không phải đấu giá đối với khu đất lô 2A - 2B thuộc khu đô thị hành chính - văn hóa - thể thao - dịch vụ tỉnh Cà Mau. Từ đó, Sở TN-MT tham mưu cho UBND ban hành quyết định giao đất, cho Công ty CP Vincom Rettail thuê đất.

Còn đối với dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở Khu du lịch Khai Long do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý ( Công ty Công Lý ) làm chủ đầu tư, lý do không đấu giá phần đất này theo báo cáo là do khó khăn về nguồn vốn để kịp thời bảo vệ bờ biển Khai Long. Nên UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho xây dựng bờ kè chống xói lở bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20.6.2014, Công ty Công Lý có tờ trình xin đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở thực hiện Dự án đầu tư Khu du lịch Khai Long. Sau đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư ban hành công văn đề xuất UBND tỉnh cho phép Công ty Công Lý thực hiện dự án trên. Ngày 16.7.2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn về việc mở rộng Khu du lịch Lý Thanh Long và xây dựng bờ kè chống sạt lở Khu du lịch Khai Long.

Theo nội dung của công văn, thời gian qua, bờ biển Khu vực Khai Long bị sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở NN-PTNT lập dự án đầu tư tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa thực hiện. Để kịp thời bảo vệ bờ biển khu vực Khai Long, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty Công Lý xây dựng bờ kè chống sạt lở bằng vốn doanh nghiệp.

Đến tháng 8.2015, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương cho Công ty Công Lý thuê mặt nước ven biển khoảng 211 ha đất có mặt nước ven biển thuộc xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển để đầu tư bờ kè chống sạt lở. Đồng thời cho Công ty Công Lý dựng bờ kè trước, các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và thủ tục có liên quan… công ty bổ sung sau vào hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Ngoài ra Sở TN-MT cũng báo cáo về Dự án xây dựng khu thương mại P.8 do Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở của cán bộ, công nhân viên do Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí quản lý; Dự án Khu dân cư chợ P.5 do Công ty thương mại địa ốc Hoàng Tâm làm chủ đầu tư nhưng không thông qua đấu giá.