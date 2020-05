Cà Mau: Phạt doanh nghiệp 60 triệu đồng vì tài xế chở quá tải trên 150%

Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 14 giờ 49 ngày 23.4, tại ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên (TP.Cà Mau), tổ tuần tra, kiểm soát Đội CSGT - Trật tự, Công an TP.Cà Mau phát hiện ô tô BS 69C - 034.94 của Công ty Triều Thâm, do tài xế Nguyễn Minh Mẫn (30 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) điều khiển vi phạm vào lỗi “Điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường trên 150%”.