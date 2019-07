Cà Mau: Khởi tố vụ doanh nghiệp dàn cảnh giật hồ sơ đấu thầu

Ngày 29.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau.

Trước đó, ngày 22.5, Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau tổ chức mở thầu công trình gói thầu XL01 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị cống Kênh Lô 2-1, Kênh Lô 1, Láng Cháo, Hai Tích, Rạch Vọp và cầu giao thông Kênh Lô 2-1, Kênh Lô 1, Bảy Sử - Tiểu vùng 5” thì bất ngờ có người đến giật hồ sơ đấu thầu.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, vụ giật hồ sơ dự thầu trên do người của Công ty CP đầu tư - xây dựng - thương mại An Châu (Công ty An Châu) thực hiện. Công ty An Châu đã thông đồng với Công ty TNHH Nguyễn Phát chuẩn bị hồ sơ dự thầu gói thầu XL01.

Đồng thời tổ chức làm giả hồ sơ dự thầu cho Công ty TNHH Nguyễn Phát để tham gia dự thầu. Ngoài ra, còn tổ chức dàn dựng giật hồ sơ dự thầu để không mở thầu được vào ngày 22.5, nhằm kéo dài thời gian để bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Nguyễn Phát.