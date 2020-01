Cà Mau: Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt trong vuông tôm

Ngày 16.1, Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) cho biết cơ quan này vẫn đang tiến hành làm rõ vụ người dân trên địa bàn phát hiện bộ hài cốt người trong vuông tôm.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 14.1, ông Nguyễn Văn Tôn (53 tuổi, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) đi ra vuông tôm cách nhà khoảng 30 m thì phát hiện trên phần đất gia đình vừa thuê xáng múc có một khúc xương.

Nghi ngờ đó là xương người nên ông Tôn liền đào kiểm tra thì phát hiện thêm xương sọ đầu, răng, xương lóng tay, xương ống.

Vụ việc sau đó cũng được ông Tôn trình báo công an địa phương. Tiếp nhận tin báo, Công an Trần Văn Thời đã phân công lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra sơ bộ, công an nhận định đây là hài cốt người.

Phần đất vuông tôm được ông Tôn mua lại cách nay khoảng 26 năm, lúc mua thì không có mồ mả, hài cốt. Gần 2 tuần trước, ông Tôn có thuê xáng múc để đào vuông, nuôi tôm công nghiệp , thì sau đó phát hiện vụ việc.

Cũng theo thông tin từ Công an Trần Văn Thời, hiện bộ hài cốt này được để tại phần đất của ông Tôn và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.