Cà Mau: Thuyền trưởng tàu cá bị phạt 630 triệu đồng

Ngày 8.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với thuyền trưởng tàu cá 630 triệu đồng vì vi phạm 5 hành vi.

Người bị phạt là ông Nguyễn Ngọc Ân (45 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), thuyền trưởng tàu cá CM 99837-TS.

Ông Ân bị xử phạt vi phạm hành chính các hành vi gồm: Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, vi phạm điểm a khoản 3 Điều 1 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP; Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định, vi phạm điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP; Không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên khi hoạt động khai thác thủy sản, vi phạm khoản 3 Điều 33 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP; Không mua bảo hiểm thuyền viên từ 5 đến dưới 10 thuyền viên làm việc trên tàu cá, vi phạm điểm c khoản 4 Điều 38 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP... Tổng số tiền phạt hành chính các hành vi trên là 630 triệu đồng.

Như Thanh Niên thông tin, theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Ân ký hợp đồng thuê tàu cá mang số hiệu CM 99837-TS của ông La Thành Quẩn từ 1.5.2019 -1.5.2021 để hành nghề đánh bắt thủy sản.

Ngày 19.8.2019, ông Ân đưa tàu cá CM 99837-TS cùng 5 ngư phủ xuất bến qua cửa biển Sông Đốc. Ông Ân điều khiển tàu cá sang vùng biển của Malaysia đánh bắt 2 lần: khoảng tháng 10.2019 và khoảng tháng 5.2020 và vào Cảng Đỏ của Malaysia 2 lần để lấy nước đá (các tọa độ trên do ông Ân căn cứ vào thiết bị định vị trên tàu cá).

Ngày 6.8.2020, ông Ân điều khiển tàu cá CM 99837- TS trở về đất liền qua cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu), không qua Trạm kiểm soát của Biên phòng, đưa tàu về neo đậu tại ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ (H.Thới Bình, Cà Mau).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ân thừa nhận một số vi phạm: Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam...