Cà Mau: Y, bác sĩ Đầm Dơi bị nợ lương đã nhận đủ lương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ nhà máy ô tô VEAM , trong đó có Phó giám đốc Nguyễn Đức Toàn.