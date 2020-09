Cả nước căng mình chống dịch, sao mấy ông câu kết làm bậy?

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cùng 9 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định việc đẩy giá máy xét nghiệm Covid-19 chênh gấp 3 lần tại CDC Hà Nội có sự câu kết giữa hàng loạt doanh nghiệp cũng như cán bộ cơ quan nhà nước.

Nguyễn Nhật Cảm đã "phù phép" nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 lên 3 lần

Không thể chấp nhận được!

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc (BĐ) trước vụ án này. BĐ Van Chien đặt câu hỏi nhói lòng: “Cả nước căng mình chống dịch, sao mấy ông lại câu kết làm bậy? Cạn lời... Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mong pháp luật xử nghiêm”.

Cùng quan điểm, BĐ Hoàng Lan bức xúc: “Kết luận điều tra nêu rõ việc thổi giá thiết bị y tế tăng gấp nhiều lần là có sự câu kết chặt chẽ giữa cán bộ CDC Hà Nội và nhiều doanh nghiệp khác. Quá đau lòng. Ngoài kia cả nước đang chống dịch, nhiều người khó khăn vì dịch bệnh, mà mấy cán bộ và doanh nghiệp này lại câu kết “ăn” của nhà nước và nhân dân”.

BĐ Dung Mai cũng cho rằng: “Các vị ở trong ngành mà đạo đức phải được đặt lên hàng đầu, thế mà các vị lại câu kết với nhau làm bậy, không thể chấp nhận được”.

Xử đúng người, đúng tội, không bỏ sót tội phạm

Theo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ngoài 10 bị can trong vụ án, còn xác định ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty Phương Đông, có hành vi phạm tội, và cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Thành, song Viện KSND tối cao không phê chuẩn.

Điều này làm nhiều BĐ thắc mắc. BĐ Tám đề nghị Viện KSND tối cao trả lời cho mọi người được rõ, vì theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Thành đã thống nhất với Nguyễn Thanh Tuyền giúp Nguyễn Ngọc Nhất thông đồng với Nguyễn Nhật Cảm ; việc ông Thành ký hợp đồng với Công ty Hưng Long giúp các đối tượng nâng giá trị hệ thống Realtime PCR tự động để bán cho CDC Hà Nội với giá 7 tỉ đồng.

Trong khi đó, BĐ Minh Bạch chia sẻ: “Mong rằng pháp luật xử lý thật nghiêm khắc để diệt trừ tận gốc loại tội phạm phá hoại đất nước này”. Còn BĐ Dương Văn Tuấn thì đề nghị cần làm rõ: “Có hay không việc chi 10 - 15% “lại quả” là luật bất thành văn trong việc đấu thầu mua bán, xây dựng công trình?” và mong muốn: “Vụ án này sớm được đưa ra xét xử. Xử đúng người, đúng tội và không bỏ sót tội phạm”.