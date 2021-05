Cả nước dồn lực, chia lửa với tâm dịch Covid-19 Bắc Giang

Ngày 17.5, tỉnh Yên Bái cử đoàn công tác gồm 15 cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ lên đường hỗ đến Bắc Giang. Đoàn xuất phát từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái vào lúc 13 giờ cùng ngày và hỗ trợ cho đến khi tỉnh Bắc Giang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Cùng với việc cử đoàn công tác, tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ Bắc Giang 2.000 bộ kit Realtime-PCR xét nghiệm SARV-CoV-2.

Theo thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y, trong những ngày tới, học viện tiếp tục bổ sung lực lượng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang (khoảng 200 người). Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến khi tỉnh Bắc Giang khống chế được dịch.

Cũng trong sáng 17.5, tại H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cũng đã tổ chức lễ ra quân phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường gần 300 cán bộ, chiến sĩ phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang, các ban, ngành, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…