Cả nước thêm 240 ca mắc Covid-19 chỉ trong hơn 6 giờ

Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ 30 đến 19 giờ hôm nay, 30.6, có 240 ca mắc mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 16.624 - 16.863 tại Việt Nam.

233 ca do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 124 ca, Bình Dương 57 ca, Đồng Nai 12 ca, Quảng Ngãi 10 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 6 ca, Đồng Tháp 5 ca, Nghệ An, An Giang và Phú Yên mỗi tỉnh có 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Bắc Giang và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành có 2 ca.