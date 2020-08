Cá nuôi lồng bè ở Long Sơn lại chết hàng loạt, dân thiệt hại tiền tỉ

Ông Bùi Đức Bình, Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và, sông Rạng của các hộ dân chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Hiện tượng cá chết nhiều vào ngày 15.8 và 17.8, chủ yếu là cá bớp và cá chim. Hiện UBND xã Long Sơn chưa thống kê hết thiệt hại của các hộ dân. Các hộ dân nuôi cá lồng bè cho biết do cá chết còn nhỏ (từ 0,3 - 0,6 kg/con) nên không ai mua. Những con cá còn sống thì bán được giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Ông Huỳnh Văn Thêm, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y (Sở NN-PTNT Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết ngay sau khi nhận thông tin từ người nuôi cá lồng bè , đơn vị đã lấy mẫu cá và mẫu nước để xác định nguyên nhân cá chết. Chi cục đã hướng dẫn tạm thời để người dân khắc phục thiệt hại đến mức thấp nhất. Tại thời điểm lấy mẫu nước, các chỉ số nhiệt độ, độ kiềm nằm trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng ô xy hòa tan trong nước thấp (DO = 3,1 mg/l) so với ngưỡng cho phép (DO = hơn 5,0 mg/l), hàm lượng khí H2S vượt ngưỡng cho phép.