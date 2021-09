Ca sĩ Phi Nhung và 'cơn bão cytokine'

Lý do ca sĩ Phi Nhung chưa tiêm vắc-xin được tiết lộ trong lễ cầu siêu

Vào tháng 4.2020, Sở Y tế TP.HCM cho biết hầu hết những bệnh nhân nguy kịch và tử vong do nhiễm Covid-19 đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của bệnh, một số chỉ thấy có sốt nhẹ, ho hoặc đau nhức cơ. Những bệnh nhân này đột ngột xấu đi ở giai đoạn sau của bệnh hoặc đang trong quá trình hồi phục với sự xuất hiện của Hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) và suy đa tạng xảy ra nhanh chóng, dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết trong bất cứ loại bệnh nào cũng có thể xuất hiện “cơn bão cytokine”. Bất cứ bệnh nhiễm trùng nào mà không kiểm soát được đều dẫn đến “cơn bão cytokine”, sốc do sốt xuất huyết cũng là do "cơn bão cytokine”.

“Cytokine” là chất trong cơ thể mà khi một sinh vật lạ như vi rút, nấm hay vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, lúc này các tế bào miễn dịch nhận ra và chống đỡ lại sự tấn công. Trong quá trình chống đỡ, cơ thể tăng tiết ra các chất cytokine khác nhau, kêu gọi sự “hậu thuẫn” của các tế bào miễn dịch khác nhau đi tới chỗ bị nhiễm trùng để tập trung “giết tác nhân”, TS.BS Lê Quốc Hùng giải thích.

Cũng theo TS.BS Lê Quốc Hùng, những người có hệ miễn dịch hoạt động tốt thì miễn dịch sẽ không tăng quá mức. Còn những người có trục trặc trong hệ miễn dịch, có bệnh nền thì cơ địa yếu đi, miễn dịch không đáp ứng được khi cơ thể bị sinh vật lạ tấn công, thì khi miễn dịch tăng lên nhiều quá mức sẽ tấn công luôn các tế bào không bệnh dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan.

“Cơn bão cytokine” do vi rút gây ra trong giai đoạn đầu 7 - 10 ngày bệnh nặng. 2 - 3 tuần sau, vi rút bị chết đi nhưng hậu quả của “cơn bão cytokine” làm tổn thương các cơ quan, nhiễm trùng, là nguyên nhân chính gây ra ARDS … Ca sĩ Phi Nhung tử vong là do biến chứng của bệnh để lại sau “cơn bão cytokyne” do vi rút Covid-19, đó là tắc mạch, viêm phổi, phổi không hồi phục”, TS.BS Lê Quốc Hùng giải thích.