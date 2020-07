Các địa phương mua máy thở ra sao?

TP.HCM mua 70 máy thở gần 42 tỉ đồng

Ngày 11.10.2019, Sở Y tế TP.HCM có công văn giao cho BV Nhân dân 115 (TP.HCM) là bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở để cung cấp cho BV Nhân dân 115, BV Nguyễn Tri Phương, BV Trưng Vương, BV Nhi đồng 1 và BV Nhi đồng 2.

Ngày 23.12.2019, BV Nhân dân 115 TP.HCM đã ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy thở. Dự toán: Mua sắm máy thở bằng nguồn kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2017 của TP.HCM. Theo đó, gói thầu máy thở do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc (gọi tắt là Công ty Tài Lộc) trúng thầu với 70 máy, tổng giá trị gần 42 tỉ đồng (41,832 tỉ đồng), bình quân gần 600 triệu đồng/máy. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, về xuất xứ hàng hóa, máy thở BV Nhân dân 115 đấu thầu mua không phải máy nhập khẩu nguyên chiếc.

Số ca Covid-19 trong vòng 24 giờ của toàn thế giới đạt kỷ lục mới

Nguồn gốc máy do Công ty Tài Lộc lắp ráp từ nguồn mua của các nhà nhập khẩu, đơn vị sản xuất trong nước và bán lẻ trong nước. Theo đó, máy chính ký hiệu Puritan Bennett 840 (840 Ventilator System) Hãng Covidien sản xuất tại Ireland do Công ty Việt Thái (đại lý phân phối tại Việt Nam của Hãng Covidien) nhập khẩu. Khung đặt máy có bánh xe do Công ty Việt Thái sản xuất tại Việt Nam. Các loại phổi giả, mặt nạ, dây thở do Hãng Galemed sản xuất tại Đài Loan được Công ty Tài Lộc mua lẻ trong nước. Bộ tạo ẩm điều nhiệt do Hãng Fisher & Paykel sản xuất tại New Zealand cũng được Công ty Tài Lộc mua lẻ trong nước. Chỉ có máy chính và phụ kiện của Hãng Covidien có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q) do đại diện Hãng Covidien ký.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Ủy ban Tư pháp Quốc hội vừa có công văn gửi Bộ Công an xử lý đơn của của bà V.T.T ở TP.HCM, tố cáo việc sai phạm trong mua sắm trang TBYT (máy thở - PV) năm 2019 từ nguồn quỹ kết dư bảo hiểm xã hội. Trước đó, Thanh tra TP.HCM, Thanh tra Chính phủ cũng đã làm việc tại BV Nhân dân 115 về việc mua máy thở nhưng chưa có kết luận. Một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng đã xác nhận với PV Thanh Niên vụ việc trên.

Đồng Tháp chi gần 12,2 tỉ đồng mua máy thở

Tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 20.3, Sở Y tế được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói TBYT phục vụ điều trị bệnh trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 41,6 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu số 1 cung cấp, lắp đặt máy thở trị giá gần 12,2 tỉ đồng.

Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SYT ngày 16.4 được ký kết với Sở Y tế Đồng Tháp, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê (Công ty Trần Lê, Hà Nội) cung cấp 14 máy thở cho Sở Y tế Đồng Tháp trang bị cho các BV trực thuộc. Tính đến ngày 12.6, Công ty Trần Lê đã hoàn thành việc lắp đặt các máy thở cho Đồng Tháp.

Quảng Trị máy hơn 400 triệu đồng vẫn phát huy hiệu quả

Tỉnh Quảng Trị cũng mua 2 máy thở hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết mỗi máy hơn 400 triệu đồng, đều đặt tại BV chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị (nơi điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19).