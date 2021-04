Các tuyến đường về miền Tây, đèo Bảo Lộc kẹt xe kinh hoàng

Còn tại khu vực cầu Rạch Miễu và trên QL1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang), phương tiện “chôn chân” tại chỗ nhiều tiếng đồng hồ.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, hàng ngàn phương tiện nối đuôi hơn 5 km trên QL60 để chờ lên cầu Rạch Miễu. CSGT Tiền Giang nhiều lần phối hợp với CSGT Bến Tre điều tiết, cho phương tiện lưu thông một chiều từ hướng Tiền Giang qua. Tuy nhiên, gần 4 giờ sau, giao thông khu vực này vẫn không thể cải thiện, nhiều người đi xe máy bị ô tô chiếm làn đã liều lĩnh đi ngược chiều.

Cách cầu Rạch Miễu khoảng 10 km, lúc 10 giờ cùng ngày, 3 chiếc phà loại 100 tấn của Bến phà Rạch Miễu tạm cũng hoạt động hết công suất. Một nhân viên bến phà cho biết 1 chuyến phà trung bình chở được khoảng 10 ô tô con và xe tải nhỏ kèm theo khoảng 20 xe máy. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đông hơn ngày thường nên phà phải chạy rỗng từ hướng Bến Tre sang.

Theo một lãnh đạo Đội tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang, nếu ngày 1.5 phương tiện tiếp tục tăng cao thì có thể sẽ điều tiết không cho xe đầu kéo và xe tải lớn qua cầu Rạch Miễu. Bởi nguyên nhân ùn tắc một phần do những xe này “bò” qua cầu rất chậm.

Đến hơn 18 giờ 30 cùng ngày, tình trạng kẹt xe ở cầu Rạch Miễu vẫn chưa giảm, phương tiện nhích từng chút một, nhiều người đi xe khách đành phải bỏ phương tiện đi bộ qua cầu.

Tương tự, do dòng người đổ về QL20 để lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) quá đông khiến đèo Bảo Lộc suốt đêm 29.4 kẹt cứng, xe không thể di chuyển. Dòng xe máy, ô tô gia đình, xe khách các loại di chuyển liên tục từ TP.HCM hướng về Đà Lạt suốt trong tối 29.4. Có gia đình từ Long An đi nghỉ lễ 30.4, sợ bị kẹt xe nên cả nhà đã lên xe xuất phát từ TP.Tân An (Long An) từ 22 giờ ngày 29.4, nhưng đến 7 giờ ngày 30.4 thì vẫn còn bị kẹt ở đầu đèo, hướng về TP.Bảo Lộc. Trưa 30.4, tại chân đèo Bảo Lộc theo chiều lưu thông từ TP.HCM đi Đà Lạt, hàng ngàn phương tiện đang nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km đến xã Hà Lâm, H.Đạ Hoai.