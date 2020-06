Cách chức Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết

Ngày 22.6, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt cho biết đã có quyết định cách chức Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết đối với ông Nguyễn Trung Hà và ông Ngô Giang Vũ, Phó giám đốc trung tâm này, do liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại đơn vị.

Ông Việt cho biết việc kỷ luật về mặt Đảng đối với hai cán bộ này thuộc thẩm quyền của Thành ủy Phan Thiết.

Đối với Phó giám đốc Bệnh viện TP.Phan Thiết (tên gọi cũ) Nguyễn Thị Bích Anh, do đã nghỉ hưu nên sẽ bị cơ quan chức năng xem xét kỷ luật về mặt Đảng. Đối với bà Trần Thị Thu Thảo (Trưởng phòng Tài chính kế toán) sẽ do Giám đốc Trung tâm y tế TP.Phan Thiết ra quyết định xử lý kỷ luật.

Cũng theo ông Việt, riêng trường hợp ông Nguyễn Quang Thời, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP.Phan Thiết, vì hết thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính, nên sẽ do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết phát hiện từ năm 2013 - 2018, Nguyễn Duy Hiển (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Trung tâm y tế TP.Phan Thiết) đã lập khống hồ sơ nghỉ ốm, thai sản, nâng khống hệ số phụ cấp ưu đãi nghề để chiếm đoạt của nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng. Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán đơn vị này vào năm 2017 nhưng vẫn không phát hiện.

Sau khi Hiển bị khởi tố, bắt giam (ngày 13.5.2019), các lãnh đạo nêu trên đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả (ông Vũ nộp lại 1,8 tỉ đồng; bà Thảo nộp lại 1,35 tỉ đồng; ông Hà nộp lại 1 tỉ đồng; ông Thời nộp lại 900 triệu; riêng bị can Hiển đã nộp lại hơn 386 triệu đồng). Bị can Hiển đã bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố tội tham ô tài sản và chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh chờ ngày xét xử.

Do Hiển khai thực hiện hành vi vi phạm này là có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện TP.Phan Thiết, nhưng không đưa ra được chứng cứ, do vậy, ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra theo quy định.