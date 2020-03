Cách ly 14 ngày người nhập cảnh ngừa Covid-19, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ùn tắc

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1 8.3 , thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cách ly 270 người Việt nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay (H.Đakrông) và Lao Bảo (H.Hướng Hóa) nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, tại 2 cửa khẩu quốc tế này đều xảy ra ùn ứ.

Theo đó, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từ sáng 18.3 đã xuất hiện 1 hàng dài xe container, xe tải, xe khách nối đuôi nhau nằm bất động ở 2 đầu cửa khẩu ở phía Việt Nam và phía Lào. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng ùn tắc này vẫn chưa được giải tỏa.

Ùn tắc xảy ra ngay chính giữa cửa khẩu ẢNH: THANH LỘC

Việc ùn tắc này ngoài 1 số lý do khách quan do hoạt động kiểm soát, cách ly người tại cửa khẩu (lần đầu tiên được áp dụng) gây nên, thì theo một lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo còn do liên quan đến các tài xế.

Theo vị này, có tình trạng các chủ doanh nghiệp bàn bạc với các tài xế để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của họ qua biên giới ít bị ảnh hưởng nhất, bởi nếu tài xế chở hàng xuất cảnh qua Lào lúc này thì khi trở lại sẽ bị cách ly 14 ngày.

Đến cuối giờ ngày 18.3, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được giải quyết ẢNH: THANH LỘC

“Lực lượng Hải quan, cũng như biên phòng cửa khẩu luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, sao cho việc xuất nhập khẩu vẫn thông suốt, đúng quy định của pháp luật song cũng đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19. Phương án đưa ra: với 1 xe hàng, doanh nghiệp phải có 2 tài xế, 1 người chỉ lái ở đất Lào và 1 người lái ở đất Việt Nam, khi đến cửa khẩu thì đổi cho nhau”, vị lãnh đạo này cho biết.