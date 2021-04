Cách ly y tế người lên biên giới Camphuchia mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời

Ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu, liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Vũ Hải, nguyên Giám đốc nhà máy ô tô VEAM , để điều tra hành vi gây thất thoát, lãng phí.

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) sẽ mở rộng điều tra xử lý những người liên quan, giúp sức cho bị can Lê Chí Thành thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn) đang trích xuất camera nhà dân, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ người bán rau bị nhóm cán bộ quản lý thị trường đánh hội đồng.

Điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, Minh xảy ra va chạm với một phương tiện khác. Khi lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường, nắm bắt tình hình, Minh lao vào đấm, đá khiến 2 cán bộ CSGT bị thương.

Ngày 15.4, Cục cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an bắt 7 nghi can trong đường dân đánh bạc qua hình thức ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi) cầm đầu.