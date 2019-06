Cãi nhau chuyện mua bia, chồng đâm vợ tử vong

Sáng 26.6, Công an xã Quế Thọ (H.Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy một vụ án mạng do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng về chuyện mua bia phục vụ đám giỗ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cùng ngành pháp y đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi