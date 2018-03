Cầm dao dọa chém phóng viên: Có dấu hiệu tội 'đe dọa giết người'

Sáng 23.3, tại trụ sở Công an P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định), điều tra viên Công an TP.Quy Nhơn đã làm việc riêng với các phóng viên Dương Dũ Tuấn (Báo Nông Thôn Ngày Nay), Ngọc Oai (Báo Sài Gòn Giải Phóng) và ông Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, ở xã Phú Lộc, H.Nho Quan, Ninh Bình) để làm rõ hành vi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp.

Theo trung tá Bùi Việt Trung, Trưởng Công an P.Nhơn Bình, sau khi thụ lý vụ việc, Công an P.Nhơn Bình đã hoàn tất hồ sơ vụ án và chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn để tiếp tục xử lý. Qua đánh giá bước đầu, hành vi của ông Bình có dấu hiệu của tội đe dọa giết người theo Điều 133 bộ luật Hình sự năm 2015.

Người dân không dám can ngăn

Theo trình bày của phóng viên Dũ Tuấn, sáng 22.3, 2 phóng viên này đến hiện trường để xác minh thông tin người dân phản ánh có nhiều xe tải chở đất chạy ẩu, rơi vãi đất trên đường gây bức xúc dư luận tại đường Nguyễn Diêu (P.Nhơn Bình). Tuy nhiên, khi 2 phóng viên dùng máy ảnh ghi hình xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải, tung bụi mù mịt thì bất ngờ bị ông Bình điều khiển ô tô BS 77A 057.38 chặn lại giữa đường. Vừa bước xuống xe, ông Bình đẩy phóng viên Dũ Tuấn rồi lớn giọng hỏi: "Chúng mày chụp cái gì, địa bàn làm ăn của tao, ai cho chúng mày chụp?".

“Tôi chưa kịp nói thì ông Bình liền dùng tay đấm thẳng vào mặt. Ngay sau đó, tôi trả lời là phóng viên ghi nhận xe quá tải gây bụi bặm thì ông Bình liền lấy dao dí mạnh vào đầu, đe dọa, bắt phải xóa ảnh. Tôi đã cố giải thích là chụp giữa đường, chứ không không làm gì ai nhưng ông Bình hung hăng, văng tục, dọa nạt: “Tao theo mày từ ngoai kia vào, mày theo xe công việc của tao đang làm ở đây. Tao không biết, mày đụng vào xe tao, chuyện làm ăn là tao chém thôi không nói gì nhiều”. Sau đó, ông Bình lên ô tô rời đi”, phóng viên Dũ Tuấn kể.

Theo phóng viên Dũ Tuấn, khi xảy ra sự việc nói trên, nhiều người dân đang thi công công trình dân dụng ở gần đó chứng kiến nhưng do thấy ông Bình cầm dao và thái độ hung hăng nên không ai dám can thiệp. Phóng viên Ngọc Oai đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc.

Làm việc với công an, ông Bình thừa nhận mình là người quản lý các xe chở đất của Công ty TNHH Xuân Phát (TP.Quy Nhơn). Công ty này là một trong những nhà thầu chở đất san lấp nền cho một dự án cuối đường Nguyễn Diêu. Thời gian gần đây, đàn xe của công ty đang chạy thì có người chạy theo lấy cả giấy tờ xe (?).

ẢNH CẮT TỪ CLIP Ông Bình cầm dao uy hiếp phóng viên Dũ Tuấn

Sáng 22.3, ông Bình điều khiển ô tô vào công trình thì thấy có 2 người đi mô tô theo xe tải chở đất quay phim, chụp hình. Ông Bình vượt lên, dừng xe để hỏi chuyện thì xảy ra sự việc. “Nếu lúc đó 2 anh này nói nhà báo thì tôi chẳng nói gì cả. Tôi chỉ hỏi: Hai thằng mày là cái gì mà dám quay phim chụp hình?”, ông Bình nói.

Theo phóng viên Ngọc Oai, sáng 22.3, khi phóng viên này đang ngồi để cán bộ điều tra lấy lời khai tại phòng làm việc của Công an P.Nhơn Bình thì bị ông Bình xông vào nhưng bị công an mời ra. Trước khi đi ra, ông Bình lại gần, chỉ tay vào anh Oai rồi hăm dọa: "Mày chơi tao?".

Vào trưa cùng ngày, khi một số phóng viên ngồi trước sảnh trụ sở Công an P.Nhơn Bình chờ làm việc, ông Bình đi ngang qua liên dùng điện thoại để chụp hình các phóng viên rồi lên xe máy ra về.

Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Thời gian gần đây, trên địa bàn P.Nhơn Bình có nhiều dự án lớn đang thi công san lấp mặt bằng nên xe tải chở đất chạy trên đường rất nhiều. Theo người dân, khoảng 1 tháng trở lại đây, xe chở đất liên tục chạy trên đường Nguyễn Diêu làm đất rơi vãi trên mặt đường gây bụi băm, ô nhiễm môi trường. Nhiều người dùng gạch đá làm vật cản trên đường để các xe chở đất chạy chậm.

Xe tải chở đất gây khói bụi tại đường Nguyễn Diêu được phóng viên Dũ Tuấn ghi lại trước khi bị hành hung

Theo ông Nguyễn Đình Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình, do trường này nằm trên đường Nguyễn Diêu nên bị ảnh hưởng bụi đất. Bàn ghế, thiết bị, đồ dụng dạy học… sau một ngày là phải quét dọn vì bụi bám thành một lớp dày. Trước cổng trường cũng thường xuyên có các xe tải chở hàng đậu đỗ, gây khuất tầm nhìn. Ban Giám hiệu Trường THCS Nhơn Bình đã làm tờ trình về tình trạng nói trên gửi Công an P.Nhơn Bình. “Các xe tải chở đất thường phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho học sinh. Gần đây, chúng tôi liên tục nhắc nhờ học sinh đi đường phải chú ý quan sát”, ông Toàn nói.