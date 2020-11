'Cảm kích vì ngành công an bận trăm công ngàn việc vẫn gánh vác thêm trọng trách'

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tách ra từ luật Giao thông đường bộ sửa đổi được Quốc hội thảo luận sáng nay với thay đổi cơ bản là chuyển việc quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Là người đầu tiên tham gia phát biểu, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) tiếp tục đề cập vấn đề có nên tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật để chuyển thẩm quyền quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an.

Về việc tách luật, đại biểu Hận cho rằng, ông rất băn khoăn vì nhiều lý do. Theo đó, theo Chương trình xây dựng luật năm 2020 thì luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ không có trong chương trình.

Bên cạnh đó, đại biểu Hận cho rằng, phạm trù giao thông là một thể thống nhất, có quan hệ biện chứng, không thể tách rời của các thành tố: cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông.

Đại biểu tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, bảo đảm an toàn giao thông là mục tiêu mà luật hướng tới chứ không phải là đối tượng, phạm vi cần có luật để điều chỉnh.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau cũng nhìn nhận, việc một luật liên quan tới trách nhiệm của nhiều bộ, ngành là thực tế khách quan. Do đó, không thể chỉ vì phạm vi quản lý của 2 bộ, 2 lĩnh vực mà tách thành 2 luật.

"Nếu như thế thì còn phải tách ra nhiều luật nữa để tách bạch giữa các bộ, ngành và lĩnh vực”, đại biểu Hận nói và đề nghị cần xin ý kiến Quốc hội về việc tách luật.

"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề"

Về vấn đề chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, đại biểu Hận băn khoăn, khi thực hiện luật Công an nhân dân đã làm phát sinh 126.084 công an xã dôi dư, ảnh hưởng tâm tư nguyện vọng của công an xã, tác động xấu đến dư luận xã hội nên hiện nay phải ban hành thêm luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở để giải quyết lực lượng dôi dư này.

“Vậy khi chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an thì việc bố trí, sắp xếp cán bộ trực tiếp làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Bộ GTVT và 63 tỉnh, thành lại chỉ theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo tiết kiệm nguồn nhân lực?”, đại biểu Hận nêu câu hỏi.

Bên cạnh đó, đại biểu Cà Mau cho rằng, hiện nay, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đang được Bộ GTVT thực hiện tốt, thuận tiện, nhanh chóng và được quốc tế công nhận. Do đó, nếu chuyển sang Bộ Công an thì sẽ tốn kém kinh phí cho nhà nước và nhân dân khi phải hiệp thương lại với các nước, thay đổi giấy phép lái xe cho nhân dân.

“Ai dám bảo đảm và chịu trách nhiệm cá nhân khi chuyển nhiệm vụ sang Bộ Công an thì không có giấy phép lái xe giả, tai nạn giao thông giảm trong khi giấy tờ của ngành công an cấp cũng có trường hợp giả như hộ chiếu, chứng minh nhân dân?”, ông Hận nêu.

Đại biểu Cà Mau cũng cho rằng, không nên tập trung quá quyền lực vào một số cơ quan, đơn vị vì dễ sinh ra lạm quyền, đặc quyền, đặc lợi.

Ông Hận dẫn chứng, thời gian qua có nhiều đối tượng giả danh cán bộ ngành này ngành khác để lừa đảo gây bức xúc trong xã hội hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để che giấu, thậm chí tham gia phạm tội làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ.

“Tôi nói như vậy là vì từ trước tới giờ chưa thấy ai giả danh nông dân mà giả sử có đi nữa thì cũng chẳng lừa đảo được ai”, ông Hận nhấn mạnh.

Cuối cùng, đại biểu Hận nói: “Rất hoanh nghênh, cảm kích ngành công an dù các đồng chí bận trăm công ngàn việc mà toàn là những việc quan trọng nhưng không ngại khó khăn mà vẫn gánh vác thêm nhiều trọng trách trong xã hội”.

Tuy nhiên, ông Hận cho rằng, như dân gian có câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, hiện nay, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tội phạm ma túy, trộm cắp, băng nhóm tội phạm số đề... vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội, chưa được kiềm chế một cách có hiệu quả.

Do đó, theo ông Hận, “lực lượng công an theo chức năng nhiệm vụ của mình giải quyết tốt các vấn đề nêu trên, để quốc thái dân an thì nhân dân cảm kích, tôn vinh lắm rồi mà không cần nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác”.