Bộ nào sẽ quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe?

Hai dự án luật được tách ra từ luật Giao thông đường bộ ban hành năm 2008.

Tờ trình tóm tắt của luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày khẳng định việc xây dựng luật riêng về Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB là cần thiết. Dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB cũng quy định nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe sẽ do Bộ Công an tổ chức thực hiện. Trong luật GTĐB năm 2008, nhiệm vụ này là của Bộ GTVT

Vấn đề quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội (QH) dành một phần riêng khi thẩm tra tờ trình luật Bảo đảm an toàn GTĐB do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, một số ý kiến cho rằng đào tạo, sát hạch lái xe để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, ý thức của người lái xe, nhằm xây dựng trạng thái GTĐB an toàn, là nội dung của bảo đảm trật tự an toàn GTĐB, nên giao cho Bộ Công an quản lý nhà nước là phù hợp. Các ý kiến này cho rằng, Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý về cả phương tiện và người tham gia giao thông xuyên suốt từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe.

Ngược lại, ông Việt cho biết một số ý kiến cho rằng việc thay đổi thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an là chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 17 năm 2007 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và gây lãng phí. “Bộ Công an phải đầu tư về con người, phương tiện, cơ sở đào tạo, cơ sở sát hạch, cơ sở vật chất bảo đảm, trong khi Bộ GTVT đã có và đang thực hiện ổn định”, ông Việt giải thích.

Từ đó, theo ông Việt, Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng bảo đảm trật tự an toàn GTĐB có những nội dung đặc thù, nên việc QH quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành liên quan trong dự thảo luật này là phù hợp. Tuy nhiên cần phải quy định bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với nội dung đặc thù và bảo đảm khả thi. Về trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ, song Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng “cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân và cải cách thủ tục hành chính”. Hai dự án luật sẽ được QH thảo luận vào ngày 16.11 tới đây.