Cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh để trốn 'xã hội đen' đòi nợ thuê?

Ngày 19.1, ông Trần Văn Sọi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh, xác nhận đối tượng Trần Thế Khương, nghi can cướp tiền ở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (Quảng Ninh) từng là giáo viên dạy môn lịch sử của trường này.

Theo ông Sọi, nghi phạm Trần Văn Khương đã viết đơn xin nghỉ dạy cách đây 20 ngày và được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ra quyết định dừng hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh, người có nhiều năm công tác với Trần Thế Khương cũng tỏ ra bất ngờ về việc người này đi cướp ngân hàng.

“Năm vừa rồi Khương đi điều trị u não đến 6 tháng. Trong quá trình công tác, anh này sống chan hoà, thông minh và có trí nhớ tốt, ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường”, ông Tính nói.

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Hạ Long tăng cường đảm bảo an toàn sau vụ cướp

Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nghi phạm Trần Thế Khương có "vay nóng" bên ngoài một số tiền khá lớn để điều trị u não. “Tôi đoán là anh Khương cố tình gây ra việc cướp tiền để tránh các đối tượng đòi nợ thuê. Không ai đi cướp tiền mà lại yêu cầu chuyển khoản như vậy”, người cung cấp thông tin cho Thanh Niên nhận định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 18.1, Trần Thế Khương mang theo súng tự chế đến Chi nhánh Hạ Long của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đe dọa, yêu cầu nhân viên phải chuyển khoản và đưa tiền mặt, tổng cộng hơn 1 tỉ đồng cho Khương.

Các nhân viên ngân hàng đã kéo dài thời gian trao đổi với nghi can, đồng thời báo tin cho công an để bắt giữ. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, kịp thời bắt giữ nghi phạm, niêm phong khẩu súng tang vật và trích xuất hình ảnh từ camera của ngân hàng để điều tra vụ việc.