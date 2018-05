Cán bộ công an trộm súng cơ quan đem bán

Ngày 3.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Chiến (32 tuổi, nguyên cán bộ Công an H.Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng