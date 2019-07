Cán bộ, đảng viên suy thoái là thế lực thù địch rất khó đấu tranh

Nhận diện 3 nhóm đối tượng được gọi là “thế lực thù địch”, ông Thưởng chỉ rõ, chính những cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa là nhóm không khó để nhận ra nhưng rất khó để đấu tranh vì là lực lượng "len lỏi và phức tạp". Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn, phương thức chống phá rất muôn hình vạn trạng, đặc biệt là sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng internet và truyền thông xã hội. Trong khi đó, những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm.

Theo ông Thưởng, trong thời gian qua, chúng ta đã có sự phát triển lớn về lý luận, như việc chúng ta đã xác định các đặc trưng của xã hội XHCN mà chúng ta xây dựng; xác định được những mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển mà chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình quá độ đi lên CNXH; xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường, định hướng XHCN...

“Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”, ông Thưởng khẳng định.

Một nhóm giải pháp khác, theo ông Thưởng là cần phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. “Trong đánh giá các nghị quyết vẫn có một câu là tổ chức thực hiện nghị quyết là khâu yếu. Tôi cho rằng, quán triệt nghị quyết cũng là khâu yếu. Nhiều cuộc học nghị quyết tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin”, ông Thưởng nói. Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng đề nghị phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà trọng tâm trước mắt là phải bổ sung những quy định pháp luật về quản lý báo chí hiện nay còn rất lỏng lẻo.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chỉ rõ, ngay cả việc đơn giản là phân biệt giữa báo và tạp chí hiện cũng chưa có quy định. Trong khi đó, xử phạt báo chí thì mới như “gãi ghẻ”, không đủ sức răn đe. “Báo chí mà xử phạt 5, 10, 15 triệu thì không đủ sức răn đe. Thậm chí, quy định xử phạt cũng không có quy định tước giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động”, ông Thưởng nói, đồng thời cũng cho rằng, hiện nay chúng ta không thừa nhận báo chí tư nhân song thực tế lại cho doanh nghiệp tư nhân hợp tác với các cơ quan báo chí trong một số khâu, dẫn đến tình trạng các cá nhân, tổ chức có thể tác động vào các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng cho rằng cần phải nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội. Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị trước đây đã đưa ra quan điểm rất hay là khả năng quản lý tới đâu thì phát triển tới đó nhưng thời gian qua chúng ta đã để cho internet và mạng xã hội phát triển quá đà trong khi văn bản pháp luật chưa có, dẫn đến việc quản lý hiện nay gặp nhiều khó khăn. Ông Thưởng phân tích, thị trường mạng xã hội ở VN khoảng 1 tỉ đô la Mỹ (hơn 23.000 tỉ đồng) trong đó Google, Facebook chiếm 13.000 tỉ đồng mà chưa thu thuế được.

“Họ chi lại cho thị trường VN khoảng 2.000 tỉ cho mấy ông làm video như Khá “Bảnh”, Dương Minh Tuyền hay một số kênh khác... Tuy nhiên, các nhà mạng cũng hưởng lợi hơn 250 triệu đô la Mỹ, chừng 6.000 - 7.000 tỉ đồng. Cái này phải tính toán, phải xử lý”, ông Thưởng nêu quan điểm.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cần phải có các biện pháp kỹ thuật để xử lý vấn đề này. “Nếu internet là một xa lộ thông tin thì cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, cho xe 4 bánh, 6 bánh hay 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Đừng lo tự do internet là ảnh hưởng nhân quyền, tự do ngôn luận. Cả thế giới đều lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội, truyền thông xã hội”, ông Thưởng nói. Từ đó, ông Thưởng yêu cầu, từ nay tới Đại hội Đảng XIII, mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên, cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng để xử lý thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.