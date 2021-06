Cán bộ Đội chống buôn lậu bị bắt vì buôn lậu

Ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Công an TP.HCM) về hành vi buôn lậu . Ngoài bị can Tiến, CQĐT khởi tố, bắt giữ 4 bị can là đồng phạm của Tiến về cùng tội danh.