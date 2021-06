Vì sao cán bộ Đội chống buôn lậu Công an TP.HCM bị bắt ?

Theo thông tin ban đầu PV Thanh Niên thu thập, tối 2.6, Cơ quan công an bắt quả tang 6 container là hàng cũ đã qua sử dụng cấm nhập về Việt Nam tại kho hàng ở Cảng Cát Lái (TP.HCM). Sáu container hàng này được xác định là hàng hoá do công ty của Hoàng Duy Tiến , cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 - Công an TP.HCM) lập ra để nhập hàng về trái quy định.