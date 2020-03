Tổng cục Hải quan nói gì khi 3 cán bộ bị bắt vì tiếp tay buôn lậu?

Thông tin trên được phía Tổng cục Hải quan xác nhận vào chiều nay, 2 8.3 . Trước đó 1 ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự , trong đó có 3 cán bộ hải quan.