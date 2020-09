Cán bộ tham gia phá rừng chiếm đất sản xuất

Qua kiểm tra, xác định có 53,64 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất do UBND xã Phú Mỡ quản lý đã bị phát dọn để chiếm đất sản xuất. Trong số những người tham gia phá rừng có nhiều cán bộ, đảng viên như: La O Lợi, La Văn Trường (công an viên xã Phú Mỡ); La Lan Mạch (cán bộ Đảng ủy xã); So Minh Thỏ (Bí thư Xã đoàn); La Lan Vân (Phó chủ tịch Hội Nông dân xã)… Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng H.Đồng Xuân và tỉnh Phú Yên đã vận động người dân không vào rừng phát dọn nên việc phá rừng đã chấm dứt.