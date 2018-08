Cận cảnh đất, biệt thự 80 tỉ đồng cựu Bí thư Bến Cát mua giá 'bèo'

Chiều 10.8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông tin cho báo chí về những sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh.

Tại cuộc họp, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Điệp (chết năm 2016 - PV), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (gọi tắt Công ty An Tây, xã An Tây, TX.Bến Cát) sử dụng 20 ha đất và tài sản trên đất (nhà xưởng, biệt thự, máy móc thiết bị sản xuất gỗ) thế chấp vay trên 72 tỉ đồng của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Tây Sài Gòn.