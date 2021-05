Cận cảnh đường dây phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác vừa bị triệt phá

Ngày 21.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05) cho biết đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng với quy mô cực lớn.